POL-HWI: Fußgängerin nach Unfall schwer verletzt

Nantrow (LK NWM) (ots) - Eine 94-jährige PKW-Fahrerin, die am Donnerstagnachmittag auf der B105 auf Höhe der Ortschaft Nantrow in einen Verkehrsunfall verwickelt war (siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5746218 ), ist am Freitag im Krankenhaus verstorben. Die Frau wollte mit ihrem Skoda am Donnerstag auf die B105 einbiegen, übersah dabei ...

