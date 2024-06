Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit Pkw überschlagen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, B 67, Höhe Überführung Hovesweg;

Unfallzeit: 01.06.2024, 14.40 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitt eine 29-jährige Autofahrerin bei einem Alleinunfall am Samstagnachmittag auf der B 67 in Fahrtrichtung Bocholt. Nach Zeugenaussagen geriet der Wagen ohne ersichtlichen Grund auf den rechten Grünstreifen und beim heftigen Gegenlenken zunächst auf die Gegenfahrbahn. Anschließend hob das Fahrzeug an der endenden Leitplanke der linken Straßenseite ab, prallte in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Mit leichten Verletzungen konnte sich die Frau aus dem Wagen befreien und wurde von Rettungskräften in ein Borkener Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das zerstörte Fahrzeug. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es auf der B 67 zwischen Rhede und Borken zu Verkehrsstörungen. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell