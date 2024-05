Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Nach Hundeangriff auf Radfahrer: Zeuge gesucht

Die Polizei sucht im Rahmen von Ermittlungen einen jungen Mann, der im August 2023 in Wittmund Zeuge eines Hundeangriffs zum Nachteil eines Radfahrers gewesen sein soll. Am 16.08.2023 wurde nach bisherigem Erkenntnisstand auf der Horster Straße in Wittmund-Asel ein Fahrradfahrer von Hunden angegriffen und verletzt. Der Fahrradfahrer soll einige Meter weitergefahren und dann einen Passanten angesprochen haben. Dieser Passant ist namentlich nicht bekannt, kann aber möglicherweise noch zur Klärung offener Fragen beitragen. Der unbekannte Zeuge wird daher gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Autofahrerin kollidiert mit Rehbock

Bei einem Wildunfall ist am Montagabend in Reepsholt eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 21.15 Uhr fuhr eine 49-jährige Ford-Fahrerin auf der Reepsholter Hauptstraße, als plötzlich ein Rehbock die Fahrbahn querte. Die 49-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß mit dem Wildtier zusammen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Tier überlebte den Unfall nicht.

Esens - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag in Esens. Ein bislang Unbekannter touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken vor einem Supermarkt in der Dornumer Straße einen grauen VW Golf. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Der Unfall ereignete sich zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

