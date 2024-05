Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Radfahrer verletzt

Aurich - E-Scooter nicht versichert

Juist - Kind bei Unfall schwer verletzt

Aurich - Unfallflucht

Großheide - Unfall auf Kreuzung

Südbrookmerland - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall in der Auricher Innenstadt verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 28-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 7.20 Uhr auf der Von-Jhering-Straße und wollte nach rechts auf den Breiten Weg abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar eine 26-jährige Radfahrerin auf dem dortigen Radweg. Es kam zum Zusammenstoß und die Fahrradfahrerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt.

Aurich - E-Scooter nicht versichert

Ein 33-jähriger Mann auf einem E-Scooter ist am Donnerstag in Aurich von der Polizei angehalten worden. Die Beamten stellten fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Dem 33-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Juist - Kind bei Unfall schwer verletzt

Auf Juist ist am Montag ein Kind bei einem Fahrradunfall schwer verletzt worden. Gegen 12.15 Uhr fuhr ein Zwölfjähriger mit einem Fahrrad auf der Billstraße und kollidierte mit einem entgegenkommenden 82-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Junge stürzte und verletzte sich am Arm. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Aurich - Unfallflucht

Im Mörkeweg in Aurich kam es vorvergangene Woche zu einer Unfallflucht. Zwischen Donnerstag, 25.04.2024, und Montag, 29.04.2024, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den Außenspiegel eines weißen Transporters. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um sachdienliche Hinweise.

Großheide - Unfall auf Kreuzung

In Großheide kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 14.40 Uhr auf der Coldinner Straße in Fahrtrichtung Am Schulhof unterwegs und wollte nach links in die Großheider Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich missachtete er offenbar die Vorfahrt einer von links kommenden 79-jährigen Mercedes-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. In dem Mercedes der 79-Jährigen wurde durch den Aufprall die 81-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Südbrookmerland - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Freitag, 26.04.2024, in Südbrookmerland ereignet hat. Zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr stieß ein Unbekannter in der Marktstraße gegen die Stoßstange eines VW Touran. Der VW stand zum Unfallzeitpunkt in einer Parkbucht gegenüber eines Drogeriemarkts. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Südbrookmerland unter 04942 204200 entgegen.

