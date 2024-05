Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Zusammenstoß auf Kreuzung

Hage - Pedelec-Fahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norderney - Zusammenstoß auf Kreuzung

Auf Norderney ist am Sonntag ein Autofahrer mit einem Taxi kollidiert. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann mit einem Porsche auf der Deichstraße in Richtung Hafen. Beim Überqueren der Hafenstraße übersah er nach derzeitigem Erkenntnisstand einen 36-jährigen Taxi-Fahrer und stieß auf der Kreuzung mit ihm zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Hage - Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Hage verletzt worden. Die 19-Jährige fuhr gegen 14 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe eines Supermarkts wurde sie von einem 71-jährigen Hyundai-Fahrer erfasst, der sie beim Abbiegen offenbar übersehen hatte. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell