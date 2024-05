Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag

Samstag, 03.

04.05.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten Am frühen Freitagnachmittag kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wiesenstraße in Aurich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 53-jährige Geschädigte hatte seinen VW Polo gegen 13:55 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkflächenmarkierung abgestellt. Als der Auricher gegen 14:15 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am Außenspiegel. Der Verursacher hatte den Unfallort verlassen und sich weder zu erkennen gegeben noch seine Personalien hinterlassen. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Pferdemarkt in Aurich. Der 77-jährige Geschädigte hatte seinen Honda CR-V gegen 18:30 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkflächenmarkierung abgestellt. Als der Auricher etwa 10 Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am linken hinteren Kotflügel seines Geländewagens. Der Verursacher hatte sich bereits entfernt. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Unfällen werden bei der Polizei in Aurich unter Telefon 04941-6060 entgegengenommen.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Fahrraddiebstahl

Am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr, wurde bei einem Einzelhandelsgeschäft durch einen bislang unbekannten Täter ein hochwertiges Pedelec entwendet. Der Geschädigte hatte das Fahrrad in seinem unmittelbaren Zugriffsbereich abgestellt, als sich der Täter das Fahrrad aneignete und mit diesem davonfuhr.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Verkehrsunfall mit landwirtschaftlicher Zugmaschine Am Freitagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, kam es auf dem Königsweg in Großheide zu einem Verkehrsunfall zwischen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Pkw. Der Fahrer des Traktors beabsichtigte nach rechts in den dortigen Jägerpfad abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen einem entgegenkommenden Pkw und dem beim Abbiegevorgang ausschwenkenden Anbaugerät des Traktors. Der Pkw wurde beschädigt und der Fahrzeugführer leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

- Fehlanzeige -

