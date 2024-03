Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Hallesche Straße

08.03.2024, 22.15 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Halberstädter Straße 08.03.2024, 23.50 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Eisenacher Straße

09.03.2024, 01.20 Uhr

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Samstag drei Müllcontainer im Wolfsburger Stadtteil Westhagen in Brand. Es entstanden Sachschäden in Höhe von 1000 Euro.

Ein Zeuge entdeckte bei einem Blick aus seinem Fenster am späten Freitagabend einen brennenden Müllcontainer in der Halleschen Straße und verständigte umgehend die Feuerwehr. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr gelöscht. Die Mülltonne wurde vollständig zerstört, ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Maschenzaun wurde leicht beschädigt.

Etwa eineinhalb Stunden später bemerkte ein Pkw-Fahrer in der Halberstädter Straße einen Müllcontainer der bereits in Vollbrand stand und betätigte den Notruf der Feuerwehr.

Um 01.20 Uhr am Samstagmorgen nahm ein Anwohner in der Eisenacher Straße ungewöhnlichen Rauchgeruch wahr. Als er aus dem Fenster schaute, sah er eine qualmende Mülltonne und verständigte die Feuerwehr. Durch die zeitnahen Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Müllcontainer sowie den Unterstand verhindert werden.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell