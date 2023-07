Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Deutmecker Dorfhaus

Finnentrop (ots)

Zwischen dem 08. und 23.07.2023 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Dorfhaus in Deutmecke. Der Innenraum des Hauses in der Straße "In der Webe" wurde komplett durchwühlt. Neben einigen Getränken (Bier und Spirituosen) wurde auch eine Spardose mit einer geringen Menge Bargeld und ein Receiver entwendet. Der angerichtete Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell