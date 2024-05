Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Norden - Autofahrer war betrunken

Upgant-Schott - E-Scooter-Fahrer berauscht und ohne Versicherung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Unbekannte haben am Dienstag eine 81-jährige Frau beim Einkaufen bestohlen. Die Tat ereignete sich gegen 10.30 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Am Markt. Die Täter entwendeten aus der Handtasche der Seniorin die Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Autofahrer war betrunken

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Dienstag in Norden gestoppt. Der 39-Jährige fuhr auf der Stellmacherstraße, als die Polizei ihn gegen 5.15 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhielt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten dem 39-Jährigen die Weiterfahrt. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Upgant-Schott - E-Scooter-Fahrer berauscht und ohne Versicherung

Ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Dienstagabend in Upgant-Schott von der Polizei kontrolliert worden. Die Beamten stellten fest, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Zudem stand der 24-Jährige offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Vortest verlief unter anderem positiv auf Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell