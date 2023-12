POL-ERB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am Erbacher Krankenhaus

Darmstadt (ots) - Am Montag (11.12) gegen 18:30 Uhr beschädigte ein weißer Pkw an der Kreuzung Nieder-Ramstädter-Straße (B449) und Klappacher Straße einen grauen Opel, sowie einen schwarzen Nissan. Der Pkw fuhr zwischen den beiden wartenden Fahrzeugen hindurch und beschädigte diese seitlich. Daraufhin entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Klappacher Straße unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des ...

mehr