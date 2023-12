Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Am Montag (11.12) gegen 18:30 Uhr beschädigte ein weißer Pkw an der Kreuzung Nieder-Ramstädter-Straße (B449) und Klappacher Straße einen grauen Opel, sowie einen schwarzen Nissan. Der Pkw fuhr zwischen den beiden wartenden Fahrzeugen hindurch und beschädigte diese seitlich. Daraufhin entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Klappacher Straße unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens wird auf 2000 EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

