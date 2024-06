Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drei Verletzte durch Auffahrunfall

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dingdener Straße, Höhe WEVAG;

Unfallzeit: 01.06.2024, 13.55 Uhr;

Am Samstagnachmittag erlitten drei Personen bei einem Auffahrunfall leichte Verletzungen. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Hamminkeln war auf der Dingdener Straße stadtauswärts unterwegs und fuhr in Höhe der Zu-/Ausfahrt WEVAG auf zwei verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge auf. Nach eigenen Angaben hatte er zuvor Einstellungen an seinem Autoradio vorgenommen und war kurz abgelenkt. Den Kleinbus eines 19-jährigen Bocholters schob er gegen den Wagen eines 30-jährigen Autofahrers aus Groenlo (NL), der auf das Tankstellengelände abbiegen wollte und wegen des Gegenverkehrs angehalten hatte. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen, den 19-jährigen und eine 29-jährige Beifahrerin (Groenlo) aus dem Wagen des Niederländers zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser nach Wesel und Bocholt. Der Gesamtschaden wird auf 6.800 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe und schleppte den Wagen des Hamminkelners ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen im Bereich der Unfallstelle. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell