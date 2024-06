Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Imbiss

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, von Ardenne-Straße;

Tatzeit: zwischen 31.05.2024, 19.50 Uhr und 01.06.2024, 08.45 Uhr;

In der Nacht zum Samstag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Schnellimbiss an der von-Ardenne-Straße im Industriegebiet Stadtlohn ein. Die Unbekannten hebelten die Tür auf, entwendeten Münzwechselgeld, 10 Dosen Energydrinks sowie 35 Getränkeflaschen und verwüsteten den Verkaufsraum. Bereits einige Tage zuvor waren Unbekannte in den Imbiss eingebrochen.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

