Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geldbörse aus Taxi gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Berliner Platz;

Tatzeit: 02.06.2024, 00.30 Uhr;

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag in Bocholt das Portemonnaie eines Taxifahrers gestohlen. Der Mann war gegen 00.30 Uhr am Berliner Platz in den Wagen eingestiegen und hatte zunächst in Vorkasse bezahlt. Als plötzlich eine weitere Person unvermittelt zusteigen wollte, nutzte der Fahrgast die Situation, nahm das gezahlte Geld wieder an sich und ebenso die im Wagen liegende Geldbörse des Fahrers. Der Unbekannte verließ das Auto und entfernte sich. Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, sehr kurze schwarze Haare, gebräunte Haut, kurzer Kinnbart, asiatisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Stoffhose und einem schwarzen T-Shirt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell