Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Alkoholisiert auf die Gegenfahrbahn

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Landesstraße 570;

Unfallzeit: 02.06.2024, 13.55 Uhr;

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Sonntag in Schöppingen gekommen ist. Ein 56-Jähriger war gegen 13.55 Uhr auf der Landesstraße 570 aus Richtung Schöppingen in Richtung Horstmar-Leer unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen geriet er zunächst auf den Grünstreifen und anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der in Schöppingen lebende Mann mit dem Wagen einer 47-Jährigen. Die Wettringerin erlitt leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest ließ bei dem Autofahrer auf einen Blutalkoholwert von circa 1,0 Promille schließen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein des Mannes sicher. (to)

