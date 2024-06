Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Spaziergängerin unsittlich berührt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Grünanlage an der Frankenstraße;

Tatzeit: 01.06.2024, 17.10 Uhr;

Sexuell belästigt hat am Samstag ein Unbekannter eine Frau in Bocholt. Diese befand sich gegen 17.10 Uhr auf einem Weg in einer Grünanlage mit Teich zwischen Frankenstraße und Alemannenstraße. Der Täter näherte sich unbemerkt von hinten mit einem Rad und griff im Vorbeifahren an das Gesäß der Fußgängerin. Danach entfernte er sich. Der Unbekannte war circa 1,80 Meter groß; er trug einen grauen Hoodie mit über den Kopf gezogener Kapuze sowie eine dunkle Hose und helle sportliche Schuhe. Hinweise erbittet die Polizei in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell