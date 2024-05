POL Schwaben Nord: Brand im Jugendtreff

Augsburg (ots) - Harburg OT Mündling - Am gestrigen Sonntag (12.05.2024) kam es zu einem Brand einer Scheune in der Westenstraße. Es wurde niemand verletzt. Gegen 13.15 Uhr wurde die Polizei über den Brand der Scheune informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen auf das Wohnanwesen. Bei dem Brand verstarben mehrere Schweine, welche sich in der Scheune befanden. Ersten Schätzungen ...

