POL Schwaben Nord: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (12.05.2024) kam es zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Mann in der Fröhlichstraße. Gegen 21.45 Uhr lief eine 26-jährige Frau auf dem Gehweg der Pferseer Unterführung in Richtung stadtauswärts. Der ihr entgegenkommende unbekannte Mann beleidigte die 26-Jährige zunächst und trat ihr daraufhin in die Kniekehle. Der unbekannte Mann wird wie ...

