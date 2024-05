POL Schwaben Nord: Brand eines Bauernhofes

Augsburg (ots) - Langweid - Am vergangenen Freitag (10.05.2024), gegen 19.30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und einem 16-Jährigen in der Schulstraße. Der 15-Jährige schuldete dem 16-Jährigen offenbar schon längere Zeit Geld. Am vergangenen Freitag forderte der 16-Jährige das Geld von dem 15-Jährigen zurück. Hierbei soll der 16-Jährige den 15-Jährigen mit einem Messer bedroht ...

mehr