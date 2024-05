POL-PB: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Paderborn (ots) - (CK) - Am frühen Sonntagmorgen (05.05., 03.35 Uhr bis 05.20 Uhr) drangen bislang unbekannte Einbrecher durch Einschlagen einer Scheibe in die Innenräume einer Bäckerei an der Arndtstraße in. Zuvor hatten die Täter vergeblich versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. In den Innenräumen durchsuchten sie Schränke und Schubladen und hebelten eine Kasse auf. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchteten die Täter schließlich wieder in unbekannte Richtung. ...

