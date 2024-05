Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch-Diebstahl in Supermarkt

Büren-Wewelsburg (ots)

(md) Unbekannte brachen in der Nacht (07.05.2024, zwischen 01.15 Uhr und 01.40 Uhr) in einen Frischmarkt an der Salzkottener Straße ein. Sie entwendeten Zigaretten und einen Tresor mit Bargeld im vierstelligen Bereich. Einem Lieferanten des Geschäftes fiel der Einbruch bei seiner Ankunft gegen 01.27 Uhr auf. Er verständigte die Polizei und sah laut eigener Aussage, wie gegen 01.36 Uhr zwei Personen vom Supermarktgebäude aus in Richtung Salzkottener Straße liefen. An der Salzkottener Straße seien sie in einen PKW gestiegen. Dieser sei dann in Richtung Vom-Stein-Straße weggefahren. Der PKW sei zuvor aus der Vom-Stein-Straße aus dem gegenüberliegenden Wohngebiet gekommen und habe kein Licht angehabt. Beschreibung der Täter:

- zwei dunkel gekleidete Personen, - Geschlecht nicht erkennbar, - eine der beiden Personen habe möglicherweise ein dunkele Hose mit weißen Streifen getragen.

Beschreibung des PKW:

- schwarzen PKW, - möglicherweise ein 5er BMW (erkennbar an den Frontscheinwerfern "Angel Eyes"), - der PKW habe dauerhafte orangene Blinker gehabt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit an der Örtlichkeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell