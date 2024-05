POL-PB: Unbekannte Täter werfen Verkehrszeichen auf L776 - Zeugen gesucht

Paderborn (ots) - (CK) - In der Nacht zu Sonntag (05.05.) brachen bislang unbekannte Täter insgesamt vier Gartenhütten einer Kleingartenanlage an der Glogauer Straße auf. Aus zwei Hütten stahlen die Täter Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten sie dann in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der ...

