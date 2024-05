Polizei Paderborn

POL-PB: Polizeiliche Anhalte- und Sichtkontrollen in der Marienstraße

Paderborn (ots)

(CK) - Am vergangenen Wochenende hat die Polizei im Rahmen des Frühlingsfestes im Paderborner Innenstadtbereich einen Schwerpunkteinsatz durchgeführt.

Die Einsatzkräfte waren dabei überwiegend im Bereich des Inneren Rings mit den Schwerpunkten Marienstraße, Am Abdinghof, Paderquellgebiet, Königstraße, Königsplatz und Westernstraße unterwegs.

So wurden in den Nächten zu Samstag (04.05.) und zu Sonntag (05.05.) bis in die frühen Morgenstunden Anhalte- und Sichtkontrollen durchgeführt, mehrere Personen wurden dabei überprüft und kontrolliert.

In der Nacht zu Samstag sprachen die Polizeibeamten zehn Platzverweise gegen polizeibekannte Personen aus und verwiesen diese konsequent aus dem Innenstadtbereich. In zwei Fällen wurden Männer in Gewahrsam genommen, weil sie diesem Platzverweis nicht nachkommen wollten. Darüber hinaus fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Während des Einsatzes wurde durch die eingesetzten Beamten vermehrt der legale Konsum von Lachgas festgestellt. Konsumierende Personen zeigten gegenüber den Beamten eine gewisse Enthemmtheit und Uneinsichtigkeit gegenüber den getroffenen Maßnahmen.

In Nacht zu Sonntag (05.05.) kontrollierten die Polizeibeamten bis 04.00 Uhr 42 Personen im Innenstadtbereich. Insgesamt wurden zwölf Platzverweise gegen amtsbekannte Personen erteilt; ein Mann wurde in Gewahrsam genommen, weil er dem Platzverweis nicht nachkommen wollte. Weiterhin fertigten die Polizeibeamten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und fertigten drei Berichte.

Polizeiliche Sichtbarkeit und Präsenz sind uns sehr wichtig, die Bürgerinnen und Bürger sollen sich in der Innenstadt jederzeit sicher fühlen. Aus diesem Grund werden die polizeiliche Kontrollen im Innenstadtbereich verstärkt fortgesetzt. Polizeiliches Ziel ist es, die Anzahl der Straftaten im Bereich der Gewalt- und Straßenkriminalität in der Innenstadt zu senken.

