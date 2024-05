POL-PB: Wohnhausbrand - technischer Defekt

Paderborn (ots) - (CK) - Am frühen Samstagmorgen 27.04., 01.15 Uhr) wurde ein Zeuge digital von seiner Überwachungsanlage darüber informiert, dass offensichtlich in sein Fahrzeug eingebrochen worden war. Als er Nachschau hielt, stellte er fest, dass sein Hyundai Tucson, der unter dem Carport seines Hauses an der Roeinghstraße stand, geöffnet und durchwühlt worden war. Offensichtlich hatten die Täter jedoch nichts ...

