Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Werkzeug sichergestellt - Besitzer gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Polizeibeamte haben am 24.02.2024 in der Straße Am Eichenrain einen 38 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen und Werkzeuge beschlagnahmt, die möglicherweise aus Diebstählen stammen. Eine Anwohnerin beobachtete im Laufe des Vormittags, wie sich der 38-Jährige im Bereich der Straße Am Eichenhain aufhielt, dabei auch in Hauseingänge und offene Garagen schaute und alarmierte gegen 12.40 Uhr die Polizei. Die Beamten trafen den 38-Jährigen kurz darauf an und fanden bei ihm einen Werkzeugkoffer und eine Bohrmaschine. Da der Verdacht bestand, dass die Gegenstände aus Diebstählen stammen, beschlagnahmten sie die Beamten. Bisherige Ermittlungen führten nicht zu den Besitzern der Gegenstände. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Besitzer werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

