Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Teilstreckensperrung Bahnlinie Dinkelscherben - Gessertshausen

Augsburg (ots)

Dinkelscherben Am Donnerstag (20.07.2023) ereignete sich gegen 22:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße Dinkelscherben-Ustersbach. Ein ca. 4m hoher LKW mit Aufbau zum Häckseln von Baumschnitt für Hackschnitzel (JENZ HEM Chippertruck), welcher aus Richtung Ustersbach kam und von einem 41-Jährigen Mann gelenkt wurde, wollte die nur 3,10m hohe Unterführung unter der Bahnlinie Augsburg-Ulm durchfahren und prallte mit dem Führerhaus gegen die Brücke. Da derzeit unklar ist, wie stark die Eisenbahnbrücke beschädigt wurde ist die Bahnlinie Dinkelscherben - Gessertshausen laut Notfallleitstelle der DB derzeit nur eingleisig befahrbar. Ein Statiker überprüft im Laufe des Tages die Brücke. Die Ortsverbindungsstraße Dinkelscherben Ustersbach ist derzeit komplett gesperrt. Gegenüber den aufnehmenden Beamten äußerte der Fahrer des LKWs wohl, dass er dachte bereits mit seinem Privatfahrzeug auf dem Nachhauseweg zu sein. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt. Er erlitt eine Kopfplatzwunde. Der Schaden am LKW wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Der bisher bekannte Schaden an der Brück auf ca. 40.000 Euro. Die FF Dinkelscherben war mit 20 Kräften zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort.

