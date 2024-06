POL-BOR: Vermisster 27-Jähriger aus Borken - Rücknahme

Schöppingen (ots) - Unfallort: Schöppingen, Landesstraße 570; Unfallzeit: 02.06.2024, 13.55 Uhr; Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Sonntag in Schöppingen gekommen ist. Ein 56-Jähriger war gegen 13.55 Uhr auf der Landesstraße 570 aus Richtung Schöppingen in Richtung ...

