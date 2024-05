Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der B212 in Stadland tödlich verletzt +++ Bundesstraße voll gesperrt

Delmenhorst (ots)

Ein Motorradfahrer hat am Donnerstag, 16. Mai 2024, gegen 18:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Stadland tödliche Verletzungen erlitten. Die Bundesstraße war im Anschluss gesperrt.

Der 76-jährige Mann aus dem Kreis Aurich befuhr mit seinem Motorrad zunächst die B437 von Varel in Richtung Stadland und wollte dort auf die B212 in Richtung Nordenham wechseln. Im Kurvenverlauf des Zubringers verlor er die Kontrolle über das Motorrad und kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab, wo er auf dem Grünstreifen einen Leitpfosten überfuhr. Anschließend geriet das Motorrad auf der Fahrbahn der B212 in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Mercedes eines 78-jährigen Mannes aus der Gemeinde Hatten, der die Bundesstraße in Richtung Brake befuhr.

Der Motorradfahrer rutschte nach dem Zusammenstoß in das quer zur Fahrbahn verlaufende Strohhauser Sieltief. Ersthelfer zogen den schwer verletzten und nicht ansprechbaren Mann aus dem Wasser und begannen sofort mit Erster Hilfe. Ein wenig später eintreffender Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 76-Jährigen feststellen. Der Mercedes-Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Am Mercedes und Motorrad entstanden erhebliche Schäden, die Fahrbahn der Bundesstraße war durch austretende Betriebsmittel verunreinigt. Die B212 wurde nach dem Unfall zunächst für die Rettungsmaßnahmen, später für die Unfallaufnahme gesperrt. Das Technische Hilfswerk, Ortsgruppe Nordenham, sorgte dabei für eine Ausleuchtung der Unfallstelle. Die Sperrung, die von der Straßenmeisterei Nordenham eingerichtet wurde, konnte am Freitag, 17. Mai 2024, gegen 05:00 Uhr, aufgehoben werden, nachdem die Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt waren.

