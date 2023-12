Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Einbruch in Gärtnerei

Oberzent (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Montag (11.12.), gegen 4.00 Uhr, auf einen Tresor in einer Gärtnerei abgesehen. In der Gerhart-Hauptmann-Straße drangen sie gewaltsam in die Geschäftsräume ein und entwendeten aus einem Büro den Safe samt Inhalt.

Die Kriminalpolizei in Erbach hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell