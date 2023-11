Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Schnittverletzungen: Mann mit Entgrater angegriffen

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen / Sottrum, 11.11.2023 / 17:40 Uhr

Im Verlauf eines Streits soll ein 26-jähriger Mann einen 36-jährigen Fahrgast im Bremer Hauptbahnhof durch Schnittverletzungen erheblich verletzt haben. Bundespolizisten nahmen den 26-Jährigen fest.

Die gefährliche Körperverletzung ereignete sich am Sonnabend gegen 17:40 Uhr. Aus unklarer Ursache kam es zunächst zu einem Streit zwischen dem 26-jährigen Syrer und dem 36-jährigen Deutschen. Auf Videoaufnahmen ist erkennbar, wie ein noch unbekannter Mann dem 26-Jährigen auf Gleis 9/10 einen sogenannten Entgrater in die Hand drückte, worauf der 36-Jährige mit Fußtritten und Schlägen angegriffen wurde. Durch die kurze Klinge des Entgraters erlitt der 36-Jährige außerdem Schnittwunden am Kopf und an einem Arm. Anschließend wurde das Angriffswerkzeug weggeworfen, aber sichergestellt. Nach der Klinge im Gleisbett wird noch gesucht.

Mit einem Rettungswagen wurde der 36-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert und nach ärztlicher Versorgung wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung wird außerdem nach dem unbekannten Mann gefahndet, der dem Syrer den schwarzen Entgrater der Marke GRATTEC übergab:

Ungefähr 25 Jahre alt, schlank, dunkelblonde volle Haare mit Dutt, schwarze Kapuzenjacke, Gürteltasche, blaue Sporthose und weiße Sportschuhe. Der Unbekannte fuhr um 17:58 Uhr mit einem Metronom von Gleis 10 Richtung Hamburg und könnte aus Sottrum kommen.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421/16299-7777

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell