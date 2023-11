Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Fahrgast ruft um Hilfe: Handydiebe im Zug ermittelt

Bremen (ots)

ICE Delmenhorst - Bremen, 08.11.2023 / 20:00 Uhr

Zwei junge Männer (16, 18) sollen versucht haben, im ICE 2473 von Delmenhorst nach Bremen das Handy eines 62-Jährigen zu stehlen. Der schwedische Staatsangehörige rief um Hilfe und ein zufällig mitfahrender Bundespolizist ermittelte die Verdächtigen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr.

Zunächst sollen sich der 18-jährige Tunesier und der 16-jährige Marokkaner hinter den 62-Jährigen gesetzt haben. Sie verwickelten ihn in aufdringlicher Weise in ein Gespräch. Kurz vor Einfahrt in den Bremer Hauptbahnhof soll der 16-Jährige versucht haben, das auf dem Tisch liegende Handy zu stehlen. Außerdem soll der Mann beschimpft und bespuckt worden sein. Als er um Hilfe rief, liefen beide in entgegengesetzte Richtungen davon und ließen das Handy liegen. Ein in zivil mitfahrender Bundespolizist ermittelte das Duo und übergab beide an Bundespolizisten im Bremer Hauptbahnhof. Mit Strafanzeigen wurden sie von der Wache entlassen. Der 18-Jährige ist im Zusammenhang mit Diebstählen polizeilich bekannt.

In diesem Zusammenhang rät die Bundespolizeiinspektion Bremen dazu, bei aufdringlichem Verhalten und Unterschreitung der üblichen Distanz auf Wertsachen zu achten. Beim Anbetteln sollte keinesfalls die Geldbörse herausgeholt werden, sondern bestenfalls nur eine Münze aus der Tasche genommen werden. Aktives Betteln ist zudem nach der Hausordnung der Bahn untersagt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell