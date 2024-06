Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Metalldiebe stehlen Rohre

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Händelstraße/Wiesenstraße;

Tatzeit: zwischen 30.05.2024, 19.00 Uhr, und 31.05.2024, 10.00 Uhr;

Offensichtlich auf Kupfer abgesehen hatten es Unbekannte jetzt in Gescher. Die Täter montierten in der Nacht zum vergangenen Freitag an drei Häusern Fallrohre ab, um an das Metall zu kommen. Zwei Tatorte liegen an der Händelstraße, einer an der Wiesenstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell