FW-M: Massive Rauchentwicklung auf Baustelle (Bogenhausen)

Dienstag, 5. Dezember 2023, 14.00 Uhr

Prinzregentenstraße

Bei einem Feuer auf einer Baustelle hat eine massive Rauchentwicklung für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Mehrere Anrufe erreichten die Integrierte Leitstelle über einen Brand auf einer Baustelle in Bogenhausen. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, teilten ihnen die Bauarbeiter mit, dass sie mit Feuerlöschern den Brand bereits gelöscht hätten. Der Einsatzleiter schickte zwei Trupps zur Erkundung in die Baustelle. Im vierten Obergeschoss fanden die Einsatzkräfte eine immer noch stark rauchende Palette mit Isolierungsmaterial vor. Um diese komplett abzulöschen, wurde die Isolierung ins Freie gebracht, auseinandergezogen und die letzten Glutnester abgelöscht.

Während der Löscharbeiten fanden sich insgesamt 14 Bauarbeiter an der Sammelstelle für den Rettungsdienst ein. Da sich diese alle im Objekt aufhielten, mussten sie vor Ort untersucht werden. Hierfür forderten die Einsatzkräfte einen Großraumrettungswagen der Feuerwehr an. Glücklicherweise konnten alle Betroffenen nach einer Erstuntersuchung vor Ort bleiben und mussten nicht transportiert werden.

Mit mehreren Hochleistungslüftern wurde das Gebäude anschließend entraucht. Aufgrund der Baustelle kann von der Feuerwehr keine Schadenshöhe beziffert werden. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

