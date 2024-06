LPI-NDH: Leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Polizeivollzugsbeamte stellten bei der Kontrolle eines Wahlkreisbüros in der Wilhelmstraße verschiedene Aufkleber an einem Schaufenster auf. Die politisch motivierte Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Montag 21.32 Uhr und Mittwoch 02.44 Uhr. Beamte der Polizeiinspektion leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Polizei sucht nach sachdienlichen Hinweisen zur Tat und den Tätern. Diese werden bei der Polizei in Heiligenstadt unter der ...

