POL-LWL: Rund 80 Zierfische aus Gartenteich gestohlen

Hagenow (ots) - In Hagenow (Schweriner Straße) ist am frühen Donnerstagabend ein Kind vom Gehweg auf die Straße gestürzt und dabei von einem Auto erfasst worden. Dabei wurde der 8-jährige Junge schwer verletzt. Mit einer erlittenen Kopfverletzung wurde der Junge, der vor Ort ansprechbar war, anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war der 8-Jährige auf dem Gehweg plötzlich gestolpert ...

mehr