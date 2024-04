Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mehrere Verletzte bei Zusammenstößen mit Wild

Ludwigslust-Parchim (ots)

Bei Wildunfällen sind am Wochenende auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim drei Autoinsassen verletzt worden, einer davon schwer. Am frühen Montagmorgen kam es auf der Landesstraße 16 zwischen Parchim und Darze zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Reh. Dabei wurde der 58-jährige Autofahrer schwer verletzt. Der Schwerverletzte ist anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Das betreffende Reh verendete an der Unfallstelle, am PKW entstand Sachschaden.

Bereits am frühen Sonntagmorgen kam es auf der BAB 24 zwischen Wittenburg und Zarrentin zu einem Wildunfall, bei dem ein 26-jähriger Autofahrer und sein zwei Jahre jüngerer Beifahrer jeweils leicht verletzt wurden. Der PKW war in der Dunkelheit mit einem Reh auf der Fahrbahn zusammengestoßen. Nach dem Zusammenprall verlor der Autofahrer die Kontrolle über seinen PKW und kam von der Straße ab. Der Unfallwagen kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Beide Fahrzeuginsassen sind anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Am Unfallauto entstand beträchtlicher Sachschaden.

Überdies registrierte die Polizei allein am Montagmorgen zwischen 01:30 Uhr und 06:30 Uhr insgesamt 6 Wildunfälle auf den Straßen des hiesigen Landkreises. Angesichts dieser Entwicklung rät die Polizei Kraftfahrern dringend zur angepassten und vorausschauenden Fahrweise. Insbesondere auf bewaldeten Streckenabschnitten und auf Straßen, die mit Wildwarnschildern gekennzeichnet sind, sollte besonders vorsichtig gefahren werden. In den täglichen Dämmerungsphasen sowie in der Dunkelheit ist das Wildunfallrisiko am größten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell