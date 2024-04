Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer soll nach Verkehrsunfall geflüchtet sein

Gresse/ Boizenburg (ots)

Im Zusammenhang mit einer angezeigten Verkehrsunfallflucht am späten Mittwochnachmittag auf der B 195 zwischen Lüttenmark und Gresse, bittet die Polizei nun um Hinweise zu diesem Vorfall. Nach Angaben eines LKW-Fahrers habe er gegen 17:20 Uhr einem entgegenkommenden PKW (SUV) ausweichen müssen, der auf die Gegenfahrbahn geraten war. Bei dem Ausweichmanöver geriet der LKW außer Kontrolle, wobei der Anhänger des Lastautos auf die Seite kippte. Der Fahrer des entgegenkommenden silberfarbenen SUV mit Hamburger Kennzeichen sei daraufhin ohne anzuhalten davongefahren. Der 35-jährige LKW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Allerdings entstand am LKW-Gespann ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060), die eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen hat, bittet um Hinweise zu diesem Sachverhalt bzw. zum flüchtigen PKW.

