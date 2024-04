Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer bei Verkehrsunfall auf der B 195 schwer verletzt

Boizenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 195 zwischen Boizenburg und Schwartow ist am frühen Donnerstagmorgen ein 35-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer kam vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug in weiterer Folge gegen einen Straßenbaum. Ein anderer Autofahrer, der zufällig vorbeikam, leistete dem Verunglückten Erste Hilfe. Der 35-Jährige, der vor Ort ansprechbar war, ist anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. An seinem PKW entstand erheblicher Sachschaden, dessen Gesamthöhe auf ca. 15.000 Euro geschätzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell