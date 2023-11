Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Jugendliche rauben Senior aus - Polizei bittet um Hinweise - Haan - 2311085

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstag, 21. November 2023, wurde ein 65 Jahre alter Haaner von mehreren Jugendlichen ausgeraubt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Das war geschehen:

Der Senior aus Haan fuhr gegen 21:10 Uhr mit der Bahnlinie S8 aus Richtung Wuppertal bis zur Haltestation Haan-Gruiten, wo er und drei männliche Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren ausstiegen. Der 65 Jahre alte, gehbehinderte Mann ging mit seinem Rollator aus der Unterführung in Richtung Thunbuschpark, als sich einer der Jugendlichen vor ihn stellte und es zu einem Wortgefecht kam. Ein anderer Jugendlicher des Trios kam hinzu und schlug zweimal auf den Senior ein, wodurch der 65-Jährige leicht verletzt wurde. Anschließend rissen die Jugendlichen ihm seinen mitgeführten Rucksack aus der Hand, in welchem er seine Geldbörse sowie persönliche Gegenstände transportierte. Die drei entfernten sich von dem Tatort in Richtung Kindergarten/Sparkasse.

Die Polizei fragt:

Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen oder zur Identität der drei jugendlichen Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell