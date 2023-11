Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennende Mülltonnen

Weimar (ots)

Am Dienstagabend bemerkte ein Pizzafahrer zwei brennende Papier- Mülltonnen im Bereich der Trierer Straße. Die Feuerwehr Weimar konnte den Brand löschen, ohne dass das Feuer auf die Hauswand übergriff, an der die Tonnen standen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach vermeintlichen Tätern verlief ergebnislos. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

