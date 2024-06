Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Unbekannter rammt Fahrzeug mit Einkaufswagen

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 9 und 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Schmalegger Straße verursacht. Offenbar stieß der Unbekannte mit einem Einkaufswagen gegen das Heck eines Skoda Karoq. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ging der Unbekannter weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Streit gipfelt mit Anzeige

Ein Streit zwischen einem Busfahrer und einem 56-Jährigen am Donnerstag gegen 17.30 Uhr hat eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zur Folge. Der 56-Jährige parkte mit seinem Pkw im Bereich einer Bushaltestelle beim Bahnhof. Als er vom Busfahrer darum gebeten wurde, seinen Wagen wegzufahren, wurde der 56-Jährige verbal aggressiv und verbog kurzerhand den Scheibenwischer des Omnibusses. Im Anschluss fuhr er weg, konnte jedoch von einer alarmierten Polizeistreife anhand des Kennzeichens ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Beim Vorbeifahren Auto gestreift

Wegen Unfallflucht ermitteln Beamte des Polizeireviers Weingarten, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 10 und 19.10 Uhr einen Audi Q3 gestreift hat. Der Audi war in der Ravensburger Straße abgestellt. Der Unbekannte, der mutmaßlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war, touchierte die linke Fahrzeugseite des Audi und fuhr im Anschluss weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 bei den Ermittlern melden.

Polizei bittet um Hinweise zu Auseinandersetzung in Tankstelle

Zu einem Vorfall, der sich am Sonntag kurz nach 12 Uhr in einer Tankstelle in der Hauptstraße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Kriminalkommissariats Ravensburg zufolge kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten 53-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann. Der Unbekannte, der zwischen 30 und 40 Jahre alt sein soll, fuhr nach der Auseinandersetzung mit einem älteren, dunklen Audi A6 oder A8 weg. Hinweise zu dem Unbekannten mit südländischem Erscheinungsbild, der gebrochen Deutsch sprach, nehmen die Kriminalbeamten unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Fahrerflucht

Auf rund 2.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 8 und 17.30 Uhr an einem Mini verursacht hat, der in einem Parkhaus in der Spinnereistraße abgestellt war. Der unbekannte Fahrzeuglenker touchierte die hintere rechte Seite des Mini mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Nicht angeschnallt und unter Alkohol unterwegs

Weil er nicht angegurtet war, haben Polizeibeamte am Donnerstag gegen 20.30 Uhr einen 31-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet gestoppt. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten. Sie untersagten dem 31-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr an.

Autofahrerin prallt gegen Baum

Schwere Verletzungen hat eine 83-jährige VW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf der K 7929 erlitten. Die Seniorin kam aus noch ungeklärter Ursache zwischen Mooshausen und Haslach nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau in eine Klinik. Ihr VW Up, an dem Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

