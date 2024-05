LPI-NDH: Container aufgebrochen

Sondershausen (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagmorgen in Sondershausen ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein Fußgänger überquerte gegen 9.40 Uhr die Ferdinand-Schlufter-Straße auf Höhe einer Arztpraxis in Richtung Busbahnhof. Dabei wurde er von einem bislang unbekannten Auto erfasst, welches in Fahrtrichtung Lange Straße unterwegs war. Der 77-jährige Fußgänger stürzte und ...

mehr