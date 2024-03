Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchte Sachbeschädigung bei "Queerem Zentrum SCHMIT-Z e.V."

Trier (ots)

In der Nacht von Sonntag, 24. März, auf Montag, 25. März, zwischen 18 und 8 Uhr, warfen unbekannte Täter einen Silvester-Böller in den Eingangsbereich des "queeren Zentrums SCHMIT-Z e.V." in der Trierer Mustorstraße. Der Böller explodierte im Hausflur des Erdgeschosses. Nur durch Zufall entstanden keine Schäden am Gebäude.

Derzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter sowie deren Motivation vor.

Zeugen, die hierzu etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell