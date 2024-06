PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Sachschaden in Höhe von 7000 Euro entstand am Freitagabend gegen 21:25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Meistershofener Straße, als der 21-jähriger Lenker eines Audis ein riskantes Überholmanöver startete. Zum Unfallzeitpunkt fuhr der Geschädigte Pkw-Lenker mit seinem BMW die Meisterhofener Straße in Richtung Bodenseecenter und wollte dort nach links auf die Parkplätze abbiegen. Der 21-jährige Unfallverursacher fuhr zu diesem Zeitpunkt hinter dem BMW und scherte zum Überholen aus. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, gaben gegenüber der Polizei an, dass der Unfallverursacher mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sei. Der Unfallverursacher muss nun mit einer empfindlichen Strafe und dem Entzug seines Führerscheins rechnen. Weitere Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen Telefon 07541-7010 zu melden.

