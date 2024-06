Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Exhibitionist auf der Ringstraße - Polizei sucht Zeugen (22.06.2024)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag, am, frühen Morgen, in der Ringstraße ereignet hat. Gegen 4 Uhr saß eine 17-Jährige vor einem Gebäude, während ein unbekannter Mann zunächst mehrfach in einiger Entfernung vor ihr auf und ablief und sich dabei selbst befriedigte. Nachdem die junge Frau ihn darauf ansprach, entfernte er sich in Richtung Theodor-Hanloser-Straße.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25-30 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß, schlanke Statur. Bekleidet war er mit einer hellblauen Jeans mit Gürtel und einem dunkelblauen Kapuzenhoodie.

Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, oder die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell