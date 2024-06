Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Bertholdstraße (22.06.2024)

VS-Villingen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Samstag gegen 16 Uhr auf der Einmündung Berthold- und Bahnhofstraße. Ein 19-Jähriger bog mit einem Mercedes Benz von der Bertholdstraße in die Bahnhofstraße ein. Dort stieß er mit einem Mercedes eines vorfahrtsberechtigen 24-Jährigen zusammen, der auf der Bertholdstraße in Richtung der Stadtmitte fuhr. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell