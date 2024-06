Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall mit rund 17.000 Euro Schaden (22.06.2024)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Samstag gegen 22:30 Uhr auf der Talstraße. Ein 54-jähriger Mercedes Fahrer bog nach rechts in die Güterstraße ein und kam dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem BMW eines 27-Jährigem zusammen. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt dennoch fort. Der andere Unfallbeteiligte folgte ihm mit seinem Auto und konnte währenddessen die Polizei hinzuziehen. Dort kam es zwischen den beiden Autos beim Einparken zu einem erneuten Unfall durch den 54-Jährigen, wonach dieser zu Fuß flüchtete. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später festnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Den Führerschein musste der alkoholisierte Fahrer abgeben, so wie auch etwas Blut im Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell