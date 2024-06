LPI-SLF: Unachtsamkeit an der Ampel

Weira (ots) - Am Donnerstagmittag kam es kurz nach 12 Uhr in Weira (Saale-Orla-Kreis) zum Großbrand einer Lagerhalle im ortsansässigen Gewerbegebiet. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten gelagerte Materialien aus Vlies und Kunststoff in Brand, sodass neben diesen gelagerten Materialien auch die gesamte Halle in Flammen stand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern weiterhin an, der bislang entstandene Schaden wird ...

