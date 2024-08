Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Lagerhalle eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in der Straße "Am Gusswerk". Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 8 Uhr, Zugang zu einer Lagerhalle. Dort entwendeten die Diebe unter anderem Arbeitskleidung und Ölkanister. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

