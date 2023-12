POL-EL: Bad Bentheim - Kontrolle an der Autobahn (Foto)

Uelsen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag, zwischen 3 und 10 Uhr, in eine Gaststätte an der Wilsumer Straße in Uelsen eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld aus einer Kasse und zwei Automaten. Darüber hinaus entwendeten sie mehrere Getränkeflaschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu ...

